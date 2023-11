Liguria – La forte mareggiata attesa per oggi continua a colpire le coste liguri, causando non pochi disagi su più fronti. Tra questi, si segnalano quelli alla rete ferroviaria, particolarmente colpita in alcuni punti.

A darne notizie direttamente i canali delle Ferrovie dello Stato, che informa come “la circolazione potrebbe subire variazioni nelle tratte Savona – Albenga e Sestri Levante – Chiavari e i treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi. Si informa, inoltre, che il tratto stradale compreso tra la stazione di Monterosso al Mare e il centro storico non è attualmente percorribile da veicoli e pedoni a causa della forte mareggiata”.