Aggiornamento delle ore 8: la strada Sopraelevata è stata riaperta regolarmente

Genova – Ancora pesanti disagi sulla strada Sopraelevata Aldo Moro per un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, prima dell’alba in direzione levante, all’ altezza uscita a via delle Casaccie.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso e la polizia locale ed è prevista l’uscita obbligatoria in piazza Cavour.

Pesanti le conseguenze per il traffico cittadino nella zona del centro.

Secondo le prime informazioni un’auto inseguita dalla polizia avrebbe urtato uno scooterista nella sua fuga da ponente verso levante. L’uomo è caduto rovinosamente a terra riportando diverse gravi ferite e traumi.

Soccorso è stato trasferito in ospedale.