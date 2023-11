Genova – Ultimo appuntamento, sabato 18 novembre con le passeggiate letterarie “Il mare degli altri” alla scoperta questa volta di Quarto.

Dal “Mare di Shakespeare” a quello… degli altri. Dopo lo spettacolo itinerante tra Nervi e Quinto ispirato alle più importanti opere del drammaturgo inglese, il progetto sviluppato da Lunaria Teatro nell’ambito del bando “periferie” per lo spettacolo dal vivo, promosso da Comune di Genova e Ministero della Cultura, prosegue con tre passeggiate con visita guidata alla scoperta di Quarto a cura di Marcella Rossi e parti recitate da Paolo Drago e Daniela Ardini.

Appuntamento a Priaruggia alle 14,30, per concludere ai giardini Simón Bolivar, passando per viale Quartara ed il convento Rubatto, un’ultima passeggiata lungo via Quarto, tra atmosfere contemporanee ed echi del passato, rivivendo pagine di Giovanni Descalzo, Renzo Pezzani, Angiolo Silvio Novaro, Giovanni Pascoli, Camillo Sbarbaro, Edmondo De Amicis, Simon Bolívar e Giuseppe Garibaldi.

“Il mare di Shakespeare” ed “Il mare degli altri” lanceranno poi la volata alla 17ª edizione di Lunaria a Levante, rassegna invernale ospitata fin dal 2008 al Teatro Emiliani, dove il sipario tornerà ad alzarsi dopo il restauro condotto negli ultimi due anni.