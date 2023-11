Genova – Sciopero generale di 4 ore, questa mattina, anche in Liguria e corteo dei lavoratori dal Terminal Traghetti sino al centro cittadino.

La manifestazione di protesta, indetta anche contro la decisione del Governo di ostacolare lo sciopero per l’intera giornata partirà alle 9 per muovere per le vie del centro, con pesanti disagi previsti per il traffico locale, per poi raggiungere la Prefettura.

Questa mattina incroceranno le braccia per lo sciopero

Il Porto di Genova sino alla mezzanotte di oggi

Le Scuole di ogni ordine e grado e il personale docente e non docente

Università con il personale docente e non docente

Poste per l’intera giornata sia gli uffici e sia il servizio di recapito corrispondenza

Trasporto Pubblico:

Autobus dalle 9,30 alle 13

Ferrovia Genova Casella dalle 9 alle 13

Treni: dalle 9 alle 13

Parcheggi: intero turno

Sanità pubblica e privata intero turno (garantite emergenze)

Inps, Inail : intero turno

Vigili del Fuoco dalle 9 alle 13

Questura, Prefettura, Ministeri: intero turno

Regione Liguria, Comuni, Province: intero turno

Terzo Settore – Servizi sociali: intero turno

Amiu – Igiene Ambientale: intero turno