Cervo (Imperia) – Stava giocando sullo scivolo quando è caduto ed ha picchiato la testa a terra. Momenti di comprensibile paura, questa mattina, per i familiari di un bambino d appena 19 mesi che si è ferito giocando.

Il piccolo stava salendo sullo scivolo quando ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. E’ successo in via 2 giugno e subito è scattato l’allarme al 118.

L’ambulanza ha raggiunto il luogo ed ha attivato il trasporto urgente in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova.

Il piccolo è stato così trasferito con la massima velocità in ospedale per gli accertamenti del caso.

Non sarebbe in pericolo di morte ma i medici stanno monitorando la situazione per cercare di capire se abbia riportato lesioni gravi