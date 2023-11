Genova – Arresti e perquisizioni anche nel capoluogo ligure per la maxi operazione anti droga condotta dai carabinieri in diverse regioni italiane. Dalle prime del mattino decine di militari impegnati nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo per arrestare decine di persone coinvolte in un presunto traffico internazionale di droga organizzato e gestito da una banda di malviventi italo-albanesi.

Decine i provvedimenti cautelari eseguiti e le perquisizioni nelle residenze dei sospettati.

L’organizzazione criminale operava tra Sardegna, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo ed era in grado, secondo le accuse, di movimentare e rivendere grossi quantitativi di droga.