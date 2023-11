Genova – Un grosso masso spostato dall’ultima mareggiata distruttiva blocca l’accesso a Molo Archetti di Pegli alla NaveBus che rischia di restare bloccata a lungo senza poter effettuare il servizio molto apprezzato da chi vive a Ponente.

A rivelarlo in consiglio comunale l’assessore Mauro Avvenente rispondendo alle interrogazioni presentate sull’argomento.

I danni al Molo Archetti sono ingenti e per spostare o sistemare il grosso masso potrebbero essere necessari non meno di 30 giorni e lo stanziamento di circa 40mila euro.

Le proteste per il fermo di Navebus sono sempre più insistenti e gli utilizzatori chiedono che i lavori possano iniziare al più presto per poter tornare ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico molto amato ed apprezzato e non troppo incentivato.