Chiavari – Si è addormentata al Cinema guardando l’ultimo film di un noto comico italiano e quando si è risvegliata ha scoperto di essere stata chiusa dentro al locale. La disavventura è capitata ad una signora di 70 anni residente in Lombardia e in vacanza nella cittadina del levante ligure.

La pensionata non si è persa d’animo e dopo aver cercato di chiamare qualcuno, sperando che gli addetti al Cinema fossero ancora presenti, ha preso il cellulare ed ha chiamato il 112.

In breve, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e poi lo stesso titolare del Cinema, avvertito dal sistema di allarme.

La porta del Cinema è stata aperta e la signora è uscita tra le scuse del titolare, che ha detto di non essersi accorto di nulla e la perplessità dei passanti.

Una disavventura finita nel migliore dei modi anche se resta la perplessità sulle persone presenti in sala che non hanno pensato di assicurarsi che la pensionata stesse bene visto che il film era terminato e lei non si alzava.