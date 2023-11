Genova – Sono stati i residenti del quartiere azzurro di Nervi, da sempre “minacciati” dai numerosi incendi boschivi, a segnalare le fiamme partite ieri sera, intorno alle 22,30, sul monte Moro.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e le fiamme sono state domate evitando che si estendessero a causa del forte vento che soffiava in serata e nella notte, particolare che rafforza l’ipotesi che il rogo sia intenzionale e opera del solito piromane.

Minacciata anche l’area dove da tempo è in atto un coraggioso esperimento di riqualificazione con il trapianto di centinaia di alberelli ad opera dell’associazione a thousand trees. Le fiamme ciclicamente tornano a percorrere l’area ed ogni volta i volontari ricominciano da capo sperando di poter far tornare a crescere un bosco di macchia mediterranea, con alberi tipici della zona.

I vigili del fuoco e i volontari anti incendio sono rimasti tutta la notte in zona per bonificare l’area e prevenire la ripresa del rogo.