Genova – Sono in corso le indagini dopo il furto che si è verificato in un appartamento di via Bettolo intorno all’ora di cena di ieri. Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero approfittato dell’assenza dei proprietari di casa, per entrare all’interno dell’abitazione.

I residenti dell’abitazione se ne sono accorti soltanto alle 2:00 della scorsa notte, quando hanno fatto ritorno a casa.

Immediata la telefonata alle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto. Non è ancora completa una lista degli oggetti rubati, mentre nelle prossime ore verranno visionate le immagini di videosorveglianza presenti nella zona.