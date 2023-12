Genova – Momenti di comprensibile apprensione, questa mattina, prima dell’alba, all’interno dei locali del concessionario auto Biasotti, nella zona di San Benigno, a causa del fumo che ha improvvisamente invaso parte dei locali dove erano in corso le operazioni di pulizia.

A dare l’allarme proprio gli addetti che hanno subito allertato i vigili del fuoco mentre entrava in azione l’impianto di emergenza.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito risolto la situazione avviando poi le verifiche che capire l’origine del fumo che potrebbe essersi originato per un corto circuito.

Una delle persone addette alle pulizie sarebbe rimasta leggermente intossicata ed è stata trasferita in ospedale per accertamenti.