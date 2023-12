Genova – Mondo politico in lutto per la morte, avvenuta ieri sera, del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sauro Manucci. Il politico, 70 anni, è deceduto a seguito di un malore che lo ha colpito durante una cena con alcuni colleghi della maggioranza che guida la Regione Liguria.

Sauro Manucci è stato colpito da un improvviso malore e nonostante gli interventi di soccorso, svolti anche dall’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, medico rianimatore ed anestesista, non c’è stato nulla da fare.

Docente di educazione fisica, Manucci era tra i decani della politica della zona di La Spezia dove ha occupato posti di rilievo prima dell’elezione, nel 2020, al Consiglio regionale