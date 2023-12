Genova – E’ stato arrestato l’uomo di 38 anni che nel quartiere di San Fruttuoso ha aggredito l’ex compagna incinta e il padre di lei, intervenuto per difenderla.

L’aggressore, sul quale pendeva già un divieto di avvicinamento, ha raggiunto la donna nel negozio nel quale lavora e ha iniziato ad aggredirla. I due si sono lasciati da diverso tempo, con lei che si è fatta una nuova vita con un nuovo compagno, rimanendo anche incinta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno arrestato il malvivente. Per la donna si è reso necessario il trasporto in ospedale anche per svolgere dei controlli sulle condizioni del piccolo.