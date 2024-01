La Spezia – Sorpreso a fare i propri bisogni contro un’auto della polizia locale. Non dimenticherà tanto facilmente il capodanno 2023 il ragazzo spezzino di 23 anni che ieri notte è stato sorpreso dagli agenti mentre “si liberava” sulla vettura temporaneamente ferma in piazza Europa per controlli.

Al loro rientro, infatti, gli agenti non riuscivano a credere ai loro occhi vedendo il giovane in atteggiamenti inequivocabili.

Il ragazzo è stato identifica e denunciato e inizierà l’anno nuovo affrontando le ripercussioni del suo gesto.