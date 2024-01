Sanremo (Imperia) – Attimi di grande paura e grande apprensione quelli che nella mattinata odierna, intorno alle 9:30, si sono vissuti in via Martiri della Libertà, per la precisione al civico 252.

Un muro franato avrebbe messo in pericolo la stabilità del palazzo, richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno disposto l’evacuazione della famiglia che risiede nell’abitazione: in totale si tratta di cinque persone, tra cui due bambini. Nessuno è rimasto ferito. Al momento non si conoscono le tempistiche per far rientrare la situazione alla normalità.