Genova – Ancora un incidente sul lavoro in un cantiere e ancora un operaio che rischia una grave menomazione. Questa volta è avvenuto nel cantiere per lo scolmatore del rio Vernazza – Chiappeto nel quartiere di Sturla.

Per cause ancora da accertare un operaio di circa 50 anni è stato colpito al viso da un grosso tubo metallico ed ha riportato una grave lesione ad un occhio.

Subito soccorso dai colleghi, l’uomo è stato poi affidato alle cure del 118 che lo ha trasferito d’urgnenza all’ospedale San Martino.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se sono state rispettate tutte le normative di sicurezza.

Sul posto operano anche gli ispettori che vigilano proprio sulla sicurezza sul lavoro.