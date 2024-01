Genova – Recarsi al supermercato per fare la spesa e per vaccinarsi gratuitamente contro covid e influenza. E’ quanto offre l’open day organizzato dalla Asl 3 di Genova alle persone over 60 e che rientrano nelle categorie “a rischio”.

Nella struttura del supermercato di via Piave, infatti, verrà approntata una postazione per la vaccinazione contro il coronavirus e contro il virus influenzate che continua a causare ricoveri e problemi di salute e di organizzazione sanitaria.

Tutti gli interessati potranno presentarsi mercoledì 10 gennaio, dalle 9 alle 13, presso il supermercato Esselunga e richiedere la possibilità di accedere alle vaccinazioni. Sia insieme (covid+influenza) che singolarmente.

Il tutto gratuitamente e senza prenotazione ma semplicemente presentandosi agli sportelli.

Ovviamente non c’è alcun obbligo di fare la spesa nella struttura ma potrebbe essere l’occasione per fare uno e l’altro nello stesso posto.

Il personale indirizzerà i cittadini nell’area dove verranno effettuate le vaccinazioni, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Nell’ambito dell’iniziativa gli esperti Asl3 della S.C. Igiene e Sanità pubblica Asl3 sono a disposizione anche per informazioni sul percorso vaccinale Asl3.

Tutte le prestazioni sono ad accesso libero e gratuito per le seguenti categorie:

vaccinazione anticovid: pagina del Ministero della Salute

vaccinazione antinfluenzale: pagina dedicata

Per ulteriori informazioni: mail infoigiene@asl3.liguria.it