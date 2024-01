Genova – Arriverà questa sera, alle 19, nel porto genovese la motonave Torc battente bandiera maltese che ha segnalato un’esplosione a bordo che avrebbe causato la morte di un ufficiale di macchina di 29 anni.

Il giovane, di nazionalità turca, stava lavorando in sala macchine quando si è sviluppata una esplosione che lo ha ferito gravemente e causando la morte dopo poco.

Ancora da chiarire le cause e le circostanze di quanto avvenuto ma la nave è in arrivo nello scalo genovese dove verrà visitata dalle autorità che eseguiranno controlli e verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e per chiarire le cause e le circostanze del decesso.

La Torc era partita dalla Grecia con un carico di cera e viaggia verso Genova dopo uno scalo in Sicilia.