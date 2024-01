Rapallo (Genova) – Dopo la bufera per la targa “sbagliata” per GianLuca Vialli, un’altra cerimonia pubblica sta suscitando curiosità e qualche polemica nella cittadina rivierasca: quella per inaugurare, dopo alcuni mesi dalla collocazione, la statua collocata nell’aiuola della centralissima piazza delle Nazioni, proprio di fronte alla stazione ferroviaria.

Una statua dedicata secondo i più al migliore amico dell’uomo e all’intenso rapporto che può svilupparsi tra animali ed esseri umani mentre per altri la celebrazione di uno specifico animale che non ha avuto particolari meriti se non quello di appartenere ad una nota famiglia locale.

Una polemica che si alimenta nei Bar e sui social e che ricorda che la statua pare sia costata 15mila euro e che certamente rappresenta un bel cagnolino dall’aria simpatica e molto intelligente forse troppo somigliante all’inseparabile amico a quattro zampe di un noto politico locale.

Non è invece un mistero che proprio la sua famiglia ne abbia fatto dono alla Cittadinanza.

Comunque sia, domani, venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 18, nel corso di una cerimonia pubblica alla quale parteciperanno anche diversi VIP, il Comune di Rapallo inaugurerà ufficialmente la statua con lo scopo, rivendicato dal Sindaco in persona, proprio sui social, di ricordare che Rapallo ha un legame particolare con gli animali.

L’invito alla cerimonia è esteso a tutti i possessori di cuccioli e cuccioloni e agli amanti degli animali in genere e che certamente saranno lieti di veder celebrato un amore spesso dimenticato e considerato “di serie B”.

“Rapallo è da sempre una città amica degli animali – scrive il sindaco Carlo Bagnasco sui social – e ha voluto rafforzare il legame con gli amici a quattro zampe dedicandogli una simpatica statua raffigurante un meticcio”.