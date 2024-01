Sarissola (Genova) – Verranno celebrati giovedì 18 gennaio, alle ore 15:00 presso la parrocchia San Giorgio i funerali di Federico Garrè, il giovane calciatore di 25 anni, ex Nazionale Under 15 e a lungo terzino della Primavera della Sampdoria. Il ragazzo è deceduto nel paese dell’entroterra ligure dove viveva con la famiglia.

A darne notizia il Busalla Calcio nel quale Garrè aveva militato giovanissimo

“È con il cuore pesante che diciamo addio a Federico – scrive il Busalla sulla pagina Facebook – un compagno di squadra straordinario che non giocava più con noi da due anni.

Sebbene il tempo abbia separato il suo percorso dal campo, il suo impatto sul nostro club e nelle nostre vite è indelebile. Federico portava con sé un sorriso contagioso e una passione per il calcio che ci ha arricchito per anni.

Anche se non indossava più la maglia, la sua presenza era sentita in ogni partita, in ogni risata condivisa negli spogliatoi.

La sua assenza sarà un vuoto che difficilmente potrà essere colmato…

Ci mancherai Federico, ti ringraziamo per i momenti di allegria e le vittorie condivise.

Ricordiamolo non solo come un giocatore, ma come un amico, un compagno di avventure che ha contribuito a creare la storia del Busalla Calcio.

Ciao Federico, riposa in pace…

Il tuo spirito vive nei nostri ricordi e nei cuori di coloro che hai toccato con la tua allegria”