Il ritorno di deboli flussi di aria umida proveniente da Ovest riporterà il tempo ariabile sulla Liguria. Atteso però un netto cambiamento dello scenario da venerdì sera con l’entrata di correnti fredde settentrionali che porteranno ad un nuovo abbassamento delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 18 Gennaio 2024

Residua nuvolosità al mattino con qualche piovasco nei settori interni del Levante. Più soleggiato sull’Imperiese.

Dal pomeriggio tempo asciutto ovunque con cielo generalmente parzialmente nuvoloso in costa, nuvoloso nell’entroterra.

Venti deboli da Sud/Sud-Est sotto costa, burrascosi da Sud-Ovest al largo

Mare agitato per onda di Libeccio

Temperature in leggero aumento, specie nei valori massimi

Sulla costa temperature minime tra +8/+11°C e massime tra +12/15°C

Nell’interno temperature minime tra +3/+7°C e massime tra +7/+10°C