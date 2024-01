Genova – Dovrebbe arrivare questa mattina, nel porto genovese, la nave umanitaria Geo Barents che ha salvato due imbarcazioni cariche di naufraghi al largo della Libia e che è stata destinata al lontanissimo porto di Genova dalle nuove normative varate dal Governo Meloni per la gestione dei Migranti.

La Geo Barents di Medici senza Frontiere ha infatti dovuto affrontare un viaggio di giorni e migliaia di miglia per portare i 68 superstiti al naufragio sino al “porto sicuro” indicato dalle autorità invece del “primo porto sicuro” previsto delle norme internazionali sul salvataggio delle persone in mare. Una vera violazione prevista per legge e che potrebbe portare l’Italia ad una condanna per la violazione delle norme sulla salvaguardia della vita in mare.

La Geo Barents dovrebbe arrivare alle 7 nel porto di Genova e qui scaricherà i 68 Migranti salvati in mare.

Ben 50 di loro proseguirà il viaggio verso l’Emilia Romagna che si è detta disponibile a accoglierli mentre 18 resteranno a Genova

Tra loro ci sono 5 minorenni ed una donna in avanzato stato di gravidanza.