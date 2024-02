Rapallo (Genova) – Maxi tamponamento tra più auto, questa mattina, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione levante.

Per cause ancora da accertare diversi veicoli si sono scontrati all’altezza dello svincolo e ci sarebbero diversi feriti.

L’autostrada risulta chiusa in direzione Livorno per consentire le operazioni di soccorso che vedono intervenire anche un elicottero del 118.

Diverse ambulanze stanno convergendo sul posto.

Il casello di Chiavari risulta chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

notizia in aggiornamento