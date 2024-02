Genova – Una conferenza aperta alla città per “riconsiderare” il giudizio impietoso che la maggior parte dei genovesi (e non solo) da del complesso delle “Lavatrici” del quartiere San Pietro. L’appuntamento è organizzato per martedì 13 febbraio alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale) ma sarà possibile seguire l’evento anche sulla piattaforma Zoom con credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it,

Si tratta della prima di una serie di conferenze dedicate all’architettura “da riconsiderare”. Titolo dell’incontro sarà “Brutto per chi? Le Lavatrici”, con l’architetto Antonio Lavarello.

L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom,

Il complesso di edilizia sociale Pegli 3 (oggi quartiere San Pietro), soprannominato Le Lavatrici, progettato da Aldo Luigi Rizzo in collaborazione con Andrea Mor e Angelo Sibilla, è oggetto di strali negativi da parte di ampie fasce della pubblica opinione; una percezione negativa che è molto spesso frutto di una visione distante e di una conoscenza superficiale. L’intervento proverà ad avvicinare il pubblico a questo edificio attraverso la vicenda collettiva della costruzione dei grandi quartieri genovesi di edilizia pubblica e la traiettoria personale del progettista, sgombrando il campo da alcuni luoghi comuni e fornendo strumenti utili per la comprensione e la valutazione delle qualità e delle potenzialità architettoniche di quest’opera.

Antonio Lavarello, genovese, è architetto e dottore di ricerca in architettura. Svolge attività didattica, divulgativa e di ricerca occupandosi di storia, teoria e critica dell’architettura; su questi temi ha scritto o curato decine di pubblicazioni scientifiche e divulgative. È docente a contratto presso il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.

È intervenuto come relatore o visiting critic presso diverse istituzioni universitarie e culturali, tra cui il Politecnico di Torino, l’Università La Sapienza, la Chinese University of Hong Kong, il museo MAXXI di Roma, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova, Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova.

È membro del Comitato editoriale della rivista elettronica scientifica Archphoto. Ha fondato il collettivo SPLACE, attivo nel campo dell’architettura temporanea e dell’arte pubblica. È titolare dello Studio Lavarello insieme al padre Matteo e alla sorella Marta.