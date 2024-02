Genova – Ancora disagi sul tratto autostradale attorno al capoluogo dove si segnalano code e rallentamenti per traffico intenso e per incidenti sulla A12 Genova Livirno, tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano, in direzione Nord ma anche sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova.

Disagi sono segnalati, sempre sull’autostrada A7 anche in direzione Milano, tra Bolzaneto e Busalla a causa di lavori in corso.

Lavori che causano rallentamenti e code anche sull’autostrada A12 tra Recco e Nervi in direzione Genova e tra Nervi e Recco in direzione Livorno.

Ieri è stata annunciata la chiusura, domenica 11 febbraio, del cantiere aperto nel novembre 2022 nella galleria Manfreida, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce