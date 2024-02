Genova – Al termine della sperimentazione entreranno in funzione da lunedì 12 febbraio, a Vernazzola, le telecamere di controllo della zona a traffico limitato ai soli residenti ZTL.

Le telecamere sono in grado di identificare e controllare le targhe e di sanzionare in automatico chi non rispetta le regole.

Il sistema tecnologico di lettura delle targhe è il medesimo già in uso per i varchi di ZTL Centro Storico, ZTL Molo e ZTL Porticciolo di Nervi e ZTL Boccadasse.

I motivi che hanno spinto l’amministrazione ad adottare questo sistema di controllo risiedono nelle caratteristiche urbanistico-ambientali di Vernazzonala che, essendo di notevole interesse, deve essere salvaguardata e resa godibile alla cittadinanza senza il pericolo e il disagio derivante dalla massiccia e costante presenza di veicoli.

La disciplina regolamentante gli accessi è stata equiparata a quelle attualmente in vigore per le altre ZTL telecontrollate.

Si ricorda che i soggetti aventi diritto all’accesso alla ZTL Vernazzola, qualora non avessero ancora provveduto all’adeguamento dei permessi di accesso, possono richiederlo presso lo sportello polifunzionale di Genova Parcheggi, sito in Viale Brigate Partigiane 1, con orario dalle 8.30 alle 16.30.

Le informazioni dettagliate sulla disciplina di accesso sono reperibili consultando i siti web di Genova Parcheggi e del Comune di Genova.

È anche possibile chiedere informazioni specifiche, rivolgendosi al servizio clienti di Genova Parcheggi: al call center al numero 010 53 98 71, attivo dalle 8.30 alle 17.30 o inviando una mail agli indirizzi servizioclienti@gepark.com o clienti.gepark@pec.it .