Sestri Levante (Genova) – Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova la donna aggredita ieri notte, per strada, in via della Libertà, nella zona di Riva Trigoso, nel territorio del comune di Sestri Levante.

Secondo le prime ricostruzioni, a ferirla sarebbe stato il nipote di 43 anni, al termine di una violenta discussione culminata con il ferimento anche della madre dell’uomo, una donna di 70 anni.

A far scattare l’allarme le urla delle donne che hanno risvegliato i residenti della zona che hanno subito chiamato il 112 avvertendo di una lite per strada con due donne che stavano urlando disperatamente.

Le auto delle forze dell’ordine sono intervenute rapidamente bloccando l’uomo e prestando i primi soccorsi alle donne aggredite e malmenate.

La più grave, la zia del fermato, è stata trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

L’uomo è stato arrestato e ora si sta indagando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e per comprenderne i motivi.