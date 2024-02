Ranzo (Imperia) – E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il pensionato di 70 anni coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto nell’entroterra di Imperia, sulla strada provinciale 453.

L’uomo stava guidando un mezzo agricolo quando, sembra a causa dell’impatto con un altro veicolo, si è ribaltato restando intrappolato sotto il mezzo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 all’interno di una galleria che ha complicato le operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco hanno sollevato il mezzo agricolo per far uscire l’anziano che è stato subio soccorso dal personale del 118 che ha chiesto l’intervento dell’elicottero per trasportare il paziente nel più breve tempo possibile. I medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Le condizioni dell’uomo sono molto gravi e intanto proseguono le verifiche per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.