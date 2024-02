Recco – Molta paura e diversi danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incidente stradale avvenuto ieri notte in via Roma.

Intorno alla mezzanotte un’auto ha perso il controllo per cause ancora da accertare e si è schiantata contro il muro del ristorante Manuelina, celebre per la sua focaccia con il formaggio e per le eccellenze enogastronomiche liguri.

All’interno si è avvertito un forte boato ma fortunatamente non è successo nulla alle persone presenti mentre l’auto è andata distrutta e la persona alla guida ha riportato qualche lesione fortunatamente non grave.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e la polizia locale.

La persona ferita è stata medicata e sono iniziate le verifiche per accertare la dinamica e le cause dell’incidente.