La Spezia – Questa mattina alla Spezia ha fatto tappa il “Il treno del ricordo”, un’iniziativa voluta dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, realizzata in collaborazione con Fondazione FS in occasione dei venti anni della Legge del 30 marzo 2004 n.92 che ha istituito il “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale

Ad attendere il convoglio al binario 1 della Stazione Centrale il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, che ha portato i saluti della città; il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami; il Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e le autorità civili e religiose. Al termine della cerimonia la Fanfara della Marina Militare ha eseguito l’Inno di Mameli.

“Oggi con grande commozione accogliamo alla Spezia “Il Treno del Ricordo” – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – un’occasione per riflettere sulla tragica storia vissuta da tanti nostri connazionali e ricordare le vittime innocenti delle foibe e tutti gli esuli costretti a fuggire dalle proprie terre, tra cui le migliaia di persone che nella nostra città ebbero l’opportunità di ricostruirsi una vita. Oggi siamo a chiedere scusa per chi ha colpevolmente cancellato questa storia per decenni e dire grazie a tutti coloro che hanno mostrato umanità offrendo accoglienza e gesti di solidarietà. Un ringraziamento al Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi per aver promosso questa iniziativa, fortemente sostenuta da tutto il Governo, e il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami per la sua presenza alla Spezia. Un abbraccio agli esuli e ai loro discendenti oggi qui presenti.”

“Il treno del ricordo”, partito l’11 febbraio 2024 da Trieste, nelle sue 12 tappe, sta ripercorrendo idealmente il viaggio degli esuli da nord a sud.

Fino a questa sera alle ore 18 sarà possibile visitare al binario 1 della stazione centrale della Spezia il treno storico al cui interno è allestita una mostra multimediale e particolari allestimenti evocativi che ripercorrono la storia di quei tragici avvenimenti.