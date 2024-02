Genova – “La nomina tempestiva del commissario straordinario Giancarlo Quaranta è sintomo della volontà del governo di traguardare un piano industriale che metta in sicurezza l’occupazione e gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia”. È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana.

“Quella dell’acciaio – aggiunge l’assessore Alessio Piana – è una filiera strategica su cui lo Stato deve continuare e investire ed è per questo necessario avviare un percorso in cui sia centrale il ruolo dell’ex Ilva nella definizione di un Piano Siderurgico Nazionale”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci rivolgono i propri “auguri di buon lavoro a Giancarlo Quaranta, nominato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy Commissario straordinario dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, con l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Riteniamo che l’acciaio sia vitale per il Paese, non solo per la Liguria. L’auspicio – affermano Toti e Bucci – è che si possa al più presto tornare a ragionare del piano industriale, strategico anche per lo stabilimento di Genova e imprimere quell’impulso di cui l’azienda ha bisogno per guardare al futuro, garantire i posti di lavoro e tornare competitivo”.