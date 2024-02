Sono decine, specie sui social, le segnalazioni del passaggio di stormi di gru nei cieli della Liguria. Le formazioni, dall’inconfondibile forma a “V” sono accompagnate dai richiami che gli animali si lanciano per identificarsi e riconoscersi tra loro.

Ogni anno, in questa stagione, migliaia di Gru ripartono dalle regioni dell’Africa dove hanno svernato per raggiungere le zone più a Nord dell’Europa e dare il via alla stagione degli accoppiamenti.

Durante la migrazione seguono rotte sempre uguali da millenni e usano lanciarsi segnali che vengono ascoltati anche a terra.