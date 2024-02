Sanremo – Restano gravissime le condizioni della ragazzina di 15 anni travolta ieri da un camion a Bussana di Sanremo, mentre camminava con il fratello 17enne per andare a scuola.

Il fratello è deceduto ieri, poche ore dopo il ricovero in ospedale.

I due stavano percorrendo a piedi una strada non pedonale e dove non c’è il marciapiedi ma che ogni giorno viene percorsa dagli studenti per raggiungere le scuole. Un camion che forse non li ha neppure visti li ha travolti provocando gravissime ferite.

Il camion si è poi allontanato e il camionista che guidava il camion è stato rintracciato ed arrestato e risulta indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso