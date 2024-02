Genova – Proseguono i disagi in alcune parti della Liguria dopo le incessanti ore di pioggia che si stanno abbattendo sul capoluogo e su altre zone della nostra regione.

A Genova sono state momentaneamente chiuse alla circolazione a causa dei diversi allagamenti sia via Pacoret, nel quartiere di Multedo, sia via Benedetti, a Campi. Sul posto alcuni agenti della polizia locale.

L’allerta meteo gialla su tutta la regione, iniziata a mezzanotte, proseguirà fino alle 15 in tutti i settori, eccezion fatta per la zona C dove andrà avanti fino alle ore 18.