Genova – E’ arrivata anche nel capoluogo ligure la truffa della “gomma sgonfia”, variante italiana del “vol a la portiere” francese. E’ successo a Sampierdarena dove una donna è caduta nel raggiro mentre guidava la sua auto alla ricerca di un parcheggio.

Un passante ha attirato la sua attenzione dicendole che aveva una gomma a terra e quando l’automobilista è scesa per controllare il ladro ha aperto di colpo la portiera del passeggero ed ha afferrato la borsa per poi fuggire.

In genere queste truffe vengono messe a segno da due malviventi che ovviamente sono d’accordo e scelgono le possibili “prede” in posteggi o comunque in situazioni particolari.

La vittima, in genere una donna, viene selezionata se viaggia da sola ma furti di questo tipo vengono commessi anche nel caso che sul sedile anteriore passeggero ci siano borsoni o zaini da computer e mentre uno dei ladri richiama l’attenzione della vittima, il complice si avvicina alla portiera, pronto ad entrare in azione al momento giusto.

A volte l’azione è talmente rapida che la vittima scopre la sparizione solo dopo un pò di tempo e questo consente ai ladri di fuggire indisturbati.

In questo caso la donna ha subito chiamato il 112 ma all’arrivo dei carabinieri non c’era più traccia dei malviventi e nemmeno della borsa.