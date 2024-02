L’ondata di maltempo continua ad interessare la Liguria con piogge diffuse e nevicate a quote medio-basse che saranno protagoniste per l intera giornata, interessando maggiormente le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio/sera, con un maggior interessamento del Levante e dei versanti padani del Ponente

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 27 Febbraio 2024

Prima parte della mattinata contrassegnata da precipitazioni moderate/forti su tutta la regione , con un interessamento maggiore del Tigullio e del Savonese. Quota neve intorno ai 400-500 mt. nell’entroterra savonese; In progressivo aumento fino a 1200-1400 mt. sul Levante Ligure.

A partire dalle ore centrali decentramento dei fenomeni verso Ovest. Nuove precipitazioni dal pomeriggio e per tutta la serata con particolare coinvolgimento dei versanti padani di Ponente e delle Alpi Liguri/Marittime, con quota neve in ulteriore aumento ovunque

Venti sostenuti da N in prossimità degli sbocchi vallivi del centro-ponente e sul Golfo , moderato da S-SE sul levante

Mare stirato da N sul ponente , mosso o molto mosso sul centro-levante.

Agitato al largo

Temperature minime in diminuzione lungo le coste a ponente e in aumento a Levante, stazionarie nelle zone interne. Massime in aumento sulla costa, specialmente a Levante.

Costa: Min: +4/+12°C – Max: +8/+14°C

Interno: Min: -3/+4°C – Max: -1°C/+8°C