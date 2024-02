Orero (Genova) – Ancora un incidente sul lavoro in Liguria, questa volta in una cava di ardesia. Intorno alle 13,30 un operaio di 58 anni è caduto dall’altezza di diversi metri per cause ancora da accertare ed ha riportato gravi ferite.

Subito soccorso da compagni di lavoro, l’operaio è stato stabilizzato dal personale dell’ambulanza del 118 che ha raggiunto la cava e che poi ha chiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per un più veloce trasporto all’ospedale San Martino.

L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso, il più grave mentre sul posto venivano avviate le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare che siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.

L’incidente è avvenuto nella cava di ardesia Luaia nel territorio del comune di Orero.