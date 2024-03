Migliorano lentamente le condizioni meteo della Liguria dopo la forte ondata di maltempo delle ultime ore. Le correnti atlantiche che interessano la nostra regione non abbandoneranno presto il campo e quindi resteranno ancora condizioni di instabilità con passaggi nuvolosi e isolati piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 4 Marzo 2024

Dalla mattinata migliora specialmente lungo le coste fino ad avere cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, mentre si attarderanno locali annuvolamenti sulle Alpi Liguri.

Venti tra moderati e forti dai quadranti settentrionali tra nottata e mattinata. Diverranno moderati nel corso della giornata.

Mare ancora agitato al largo in mattinata, molto mosso sotto costa. Moto ondoso in calo nel corso della giornata.

Temperature in lieve calo le minime specialmente nelle zone interne. Stazionarie le massime

Sulla costa temperature minime tra +5/+9°C e massime tra +12/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -2/+4°C e massime +5°C/+12°C