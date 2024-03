Moneglia (Genova) – E’ finito in manette, condannato a 4 anni di reclusione, il 40enne accusati di produzione e detenzione di materiale pedopornografico che avrebbe convinto giovani e giovanissime atlete di una palestra a spogliarsi per effettuare fantomatici studi sul peso e sull’alimentazione “in collaborazione con l’Università di Perugia”. Le indagini avevano in realtà scoperto che l’uomo aveva nascosto dispositivi di ripresa nelle stanze dove le ragazze e ragazzine si spogliavano per poterle riprendere senza indumenti.

A seguito della perquisizione domiciliare l’uomo era stato trovato in possesso di immagini foto e video catalogate come “materiale pedo-pornografico” ed ora è stato condannato al carcere.

I fatti sarebbero avvenuti tra il 2019 e il 2021.