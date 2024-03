Imperia – Nuova manifestazione di protesta per la frase sessista scritta dal preside del Liceo Vieusseux sui social e nuova “rivolta delle tagliatelle” degli studenti che torneranno questa mattina a chiedere le dimissioni del dirigente scolastico che ha commentato il ferimento della guardalinee Guadalupe Porras, durante la partita fra il Betis Siviglia e l’Athletic Bilbao. ” Si vabbé – ha scritto il preside Paolo Auricchia su Linkedin, commentando l’episodio – però oggettivamente se fosse stata in cucina a preparare tagliatelle ( cosa degnissima che con ogni probabilità non sa fare) non si sarebbe fatta male tesoro”.

Una frase che ha fatto scattare un diluvio di proteste e ha trascinato il preside del Liceo al centro di una bufera mediatica che ha raggiunto il contesto nazionale.

Frase che – secondo il dirigente – sarebbe stata decontestualizzata e travisata, difesa che, invece di sopire gli animi, li infiamma ancora di più.

Nella giornata di ieri sono arrivate anche le scuse vere e proprie ma l’atteggiamento difensivo e minimizzante non aiuta a chiudere le polemiche.

Dopo la manifestazione di ieri, infatti, gli studenti torneranno a manifestare questa mattina davanti al Provveditorato, chiedendo una censura esemplare per Auricchia e poi la protesta si sposterà davanti alla sede del Comune.