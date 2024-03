Montoggio (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del 30enne coinvolto questo pomeriggio in un grave incidente stradale sulla strada statale 226 ne pressi di Montoggio, nell’entroterra genovese.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro il guard-rail.

Fortunatamente alcuni automobilisti di passaggio hanno subito chiamato il 118 e prestato i primi soccorsi al centauro che aveva perso in sensi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Verde di Casella ma vista la gravità della caduta si è preferito chiamare l’elicottero per il trasferimento in ospedale ma il trasporto aereo non è avvenuto per la presenza in loco di nuvole basse che avrebbero reso pericoloso atterraggio e decollo.

Il giovane è stato così trasferito in ambulanza sino all’ospedale dove è stato subito sottoposto ai controlli di rito.