Genova – Il Comune riceve in dono un’arnia con le api e la posiziona nell’apiario “Alle Ortiche” nel complesso delle Serre di San Nicola, accompagnate dall’assessore al Marketing territoriale Francesca Corso che ha indossato la tuta da apicoltore per l’occasione.

Dopo la cerimonia della consegna delle api e dell’arnia, è stato proprio l’assessore a darne comunicazione pubblicando le foto in tuta gialla.

“No, non stavo entrando in un pericoloso laboratorio con alto rischio di contagio!

Stavo per fare un’esperienza bellissima grazie a Bee It che ha donato un’arnia al Comune di Genova, che abbiamo deciso di posizionare all’interno dell’apiario urbano di @alleortiche.

Una collaborazione fra pubblico, ente profit e terzo settore, che con un piccolo gesto compie un’ottima azione per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.