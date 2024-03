Ventimiglia (Imperia) – Trasportava oltre 60 chili di marijuana e hashish il trasportatore fermato per un normale controllo al confine di Stato di San Ludovico e tradito dal nervosismo e dal cane antidroga.

Gli uomini della guardia di finanza di Imperia e Ventimiglia hanno individuato un trasportatore che stava cercando di introdurre in Italia un carico di droga destinato probabilmente al mercato ligure.

L’uomo fermato viaggiava a bordo di un furgone ed è stato fermato per un normale controllo ma i finanzieri si sono accorti del nervosismo crescente ed hanno deciso di effettuare una verifica più approfondita anche con l’ausilio di Kirk, abilissimo cane anti droga che ha subito segnalato qualcosa di sospetto nel retro del furgone.

Sotto un carico di oggetti d’arredo, abilmente occultata, c’èra infatti la droga. Una sessantina di pacchetti di cellophane contenenti la sostanza stupefacente.

In totale sono stati sequestrati 61 kg di droga che avrebbero fruttato più di 100.000 euro.

Il conducente del mezzo è stato arrestato con l’ipotesi di accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

I finanzieri hanno anche sequestrato € 1.500 in contanti e due telefoni cellulari che verranno ora esaminati per trovare informazioni utili ad individuare chi abbia fornito la droga all’uomo e chi doveva riceverla.