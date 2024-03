Cogorno (Genova) – Grave incidente questa mattina all’alba in corso Risorgimento, nel paese dell’entroterra ligure. Per cause ancora da accertare un’auto ed uno scooter si sono scontrati violentemente intorno alle 6.

Ad avere la peggio una ragazza di 18 anni che viaggiava sullo scooter e che è stata sbalzata dalla sella ed è ricaduta violentemente a terra riportando diverse ferite e fratture.

La giovane è stata soccorsa da passanti e poi dall’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno che l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale di Lavagna.

Fortunatamente la ragazza non è in pericolo e le lesioni sembrano meno gravi del previsto.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno raccogliendo le informazioni necessarie a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.\