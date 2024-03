Genova – Due ragazzi minorenni aggrediti e malmenati nella notte nel quartiere di Sestri Ponente. Indagini in corso per verificare il racconto di due minorenni soccorsi nella notte in via Sant’Elia, a Sestri e che hanno raccontato di essere stati aggrediti e colpiti da persone forse nel corso di una rissa o di un raid.

Il primo ragazzo è stato soccorso dolorane e sanguinante su una panchina, intorno alle 23. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha medicato il giovane di 17 anni e lo ha condotto in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Poco dopo un secondo giovane, anche lui minorenne, ha chiesto aiuto nella stessa zona ed anche lui presentava segni di colpi e ferite da aggressione.

Il ragazzo ha confermato di essere stato picchiato ed è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

In mattinata i due verranno ascoltati dalle forze dell’ordine per capire meglio i contorni dell’aggressione e se si sia trattato di una rissa o di una vera e propria spedizione punitiva.