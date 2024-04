Genova – Sciopero regionale dei lavoratori della Grande Distribuzione in Liguria. Ad annunciarlo i sindacati che chiedono il rinnovo del contratto nazionale di Lavoro non ancora accettato da Federdistribuzione, l’associazione che riunisce gran parte delle aziende del settore.

Lo sciopero è stato lanciato durante il consiglio regionale della Uiltucs Liguria, alla presenza del segretario generale Paolo Andreani e del commissario straordinario della UIL Liguria Emanuele Ronzoni.

“Il 26 Aprile saremo in piazza in tutta la Liguria e proclameremo 8 ore di sciopero contro l’unica associazione datoriale che ancora rifiuta un rinnovo contrattuale che dal nostro punto di vista è sacrosanto – commenta Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria – A seguito dell’ultimo sciopero della grande distribuzione non solo abbiamo ottenuto il rinnovo per Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative e faremo altrettanto per le migliaia di lavoratori che non devono essere lasciati indietro. Da questo punto di vista, la notizia che Lidl abbia scelto di abbandonare Federdistribuzione per rinnovare i contratti dimostra che siamo dalla parte giusta in questa battaglia e non ci fermeremo certo ora” conclude.

La Uiltucs Liguria invita tutto il personale dipendente delle imprese che applicano il contratto della DMO a scioperare per reclamare il rinnovo e il conseguente aumento economico.

Non solo supermercati tra gli interessati all’agitazione poichè risultano iscritti a Federdistribuzione anche grossi magazzini come Ikea, Arcaplanet, Metro, Tecnomat, Leroy Merlin ed altri ancora