Liguria – E’ un tardo pomeriggio domenicale di traffico e disagi per gli automobilisti che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della nostra regione, molti di questi per fare rientro a casa dopo aver passato la giornata fuori spinti dal bel tempo e dalle alte temperature.

La situazione di maggiore disagio si sta vivendo in A7 nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, dove si registrano circa tre chilometri di coda in prossimità di un restringimento di carreggiata. E’ uno, invece, il chilometro di traffico tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Nella direzione opposta, rallentamenti in uscita al casello di Genova Ovest.

Rallentamenti anche lungo l’A10 Genova-Savona in direzione del capoluogo, con un chilometro di coda tra Albisola e Celle Ligure e rallentamenti tra Varazze e il bivio A10/A26.

Infine, si segnalano anche due chilometri di coda tra Masone e Ovada lungo l’A26 in direzione nord.