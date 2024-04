Genova – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine dopo il furto che si è verificato nel corso del fine settimana all’interno di una ditta edile situata in via Romairone, nel quartiere genovese di Bolzaneto.

A scoprire l’accaduto sono stati i titolari della stessa ditta, intorno all’ora di pranzo della giornata di ieri.

L’allarme è stato immediatamente lanciato, con gli agenti di Polizia che sono giunti sul posto. I malviventi hanno portato via dell’attrezzatura dal valore totale di circa 20mila euro.

Nelle prossime ore saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire all’identità dei responsabili del furto.