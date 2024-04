Genova – Hanno atteso la vittima in un punto defilato e con il motore acceso e lo hanno derubato fuggendo con un bottino di oltre 30mila euro in contanti.

Rocambolesco inseguimento nella zona di Staglieno dove un passante ha chiamato la polizia raccontando di aver assistito all’aggressione di un cittadino dai tratti orientali cui era stato strappato un borsello. La vittima, disperata, ha tentato di inseguire i fuggiaschi ma quelli, avendo un autista con il motore pronto a scappare, si sono velocemente dileguati.

Le forze dell’ordine, conoscendo il senso di marcia dei rapinatori e su colore e marca dell’auto hanno iniziato una perlustrazione intercettando in breve l’auto dei rapinatori che stavano fuggendo.

Fermati i malviventi, tre uomini ed una donna, sono iniziate le ricerche del derubato che, però, non è stato identificato e potrebbe essersi allontanato evitando di presentare denuncia o forse sotto choc e desideroso di riprendersi prima di andare dalle forze dell’ordine.

Resta dunque il “mistero” del denaro contante – oltre 30mila euro – trovato nell’auto dei fuggitivi.