Una bolla di aria fredda proveniente dalla Groenlandia inizia ad erodere il possente campo anticiclonico presente da diversi giorni sull’Europa centrale. Temperature in graduale calo fino a valori prossimi alla media del periodo e nuvole uin aumento con possibili piovaschi.

Nel dettaglio, in Liguria la rotazione dei venti dai quadranti meridionali, a causa del richiamo della saccatura in avvicinamento, determina un aumento dell’umidità nei bassi strati sui versanti marittimi della regione, con conseguente formazione di nubi basse.

Queste le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 15 Aprile 2024

Già dal mattino nubi presenti su tutta la fascia costiera, in particolare su Savonese e Genovesato, con sconfinamenti anche tra Bormida orientale e Valle Scrivia; saranno possibili locali fenomeni precipitativi laddove la copertura nuvolosa sarà più compatta. Sereno o velato altrove.

Stesso copione nel pomeriggio/sera, con maggiori schiarite sull’estremo ponente.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sul versante padano centrale.

Mare in aumento fino a mosso; molto mosso al largo.

Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, in diminuzione le massime.

Sulla costa temperature minime tra +12/+14°C e massime tra +14/+17°C

Nell’interno temperature minime tra +6/+12°C e massime tra +12/+21°C